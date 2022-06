Tuttosport - Milan, ieri summit con gli agenti di Douglas Luiz: può essere l'alternativa a Renato Sanches

MilanNews.it

In attesa della firma sul rinnovo di contratto, Paolo Maldini e Frederic Massara continuano il loro lavoro a Casa Milan dove ieri hanno avuto un interessante incontro con gli agenti di Douglas Luiz, centrocampista classe 1998 dell'Aston Villa che potrebbe diventare una pista calda nel caso in cui dovesse saltare l'arrivo di Renato Sanches. Il portoghese resta la prima scelta per il dopo-Kessie, ma, visto l'inserimento del PSG, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e quindi tiene aperte anche altre piste alternative.

20 MILIONI - Come spiega questa mattina Tuttosport, Douglas Luiz ha un solo anno di contratto con l'Aston Villa e questo potrebbe favorire la sua partenza durante il mercato estivo perchè gli inglesi vorranno certamente evitare di perderlo a zero tra un anno. Venti milioni di euro potrebbe essere la cifra giusta per convincere il club di Birmingham a cedere il 24enne centrocampista brasiliano.

CARRIERA - Per chi non lo conoscesse, si tratta di un giocatore di grande sostanza in mezzo al campo che è stato portato in Europa nell'estate del 2017 dal Manchester City (calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile del Vasco da Gama in Brasile) che poi lo ha girato subito per due anni in prestito al Girona in Spagna. Nell'estate 2019, il centrocampista verdeoro è stato acquistato dall'Aston Villa con cui ha collezionato 111 presenze e segnato anche 5 gol. Ora è finito nel mirino del Milan, che prosegue il suo casting per trovare il sostituto di Franck Kessie.