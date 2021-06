Tuttosport - Milan, Ilicic sempre nei radar rossoneri: costa 8-10 milioni, Maldini e Massara riflettono

Con l'addio di Hakan Calhanoglu, che non ha rinnovato con il Milan e che si è accasato all'Inter a parametro zero, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo trequartista titolare. Ovviamente sono tanti i nomi che stanno valutando il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara e tra questi c'è anche quello di Josip Ilicic, profilo che non è mai uscito definitivamente dai radar rossoneri.

PRONTO ALL'USO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che lo sloveno è molto apprezzato, oltre che per la sua tecnica, anche per il fatto di essere un giocatore che non ha bisogno di tempo per ambientarsi in Serie A e dunque è già pronto all'uso. Ilicic, di cui il ds milanista Massara è un grande estimatore, è inoltre un trequartista capace di assicurare un certo numero di gol ed è in grado di giocare sia dietro il centravanti che a destra.

RIFLESSIONI ROSSONERE - In casa rossonera sono due le riflessioni che stanno facendo sullo sloveno: la prima riguarda l'età visto che Josip è un 1988 e nell'ultima stagione all'Atalanta ha avuto qualche problema fisico di troppo. La seconda riflessione, sempre secondo Tuttosport, è invece di natura tecnica: nell'ultimo anno, Ilicic ha infatti giocato meno rispetto a quelli precedenti, con Gasperini che gli ha spesso preferito altri giocatori. Non è che è un calciatore in fase calante? Se lo chiedono in via Aldo Rossi dove non sono convinti del tutto nemmeno della valutazione dell'Atalanta che chiede tra gli 8 e i 10 milioni di euro.