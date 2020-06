Tuttosport - Milan, Kjaer sorpassa Musacchio: così si anticipano anche le scelte di fine stagione

Un sorpasso ben fatto. Netto, preciso e - a quanto pare - definitivo. Già, perché Simon Kjaer, dopo aver superato il collega Mateo Musacchio, non si è più voltato indietro e non ha lasciato spazio all’argentino, il quale ha sgomitato parecchio per provare a riprendersi la sua posizione, senza però riuscirci. I ruoli, dunque, si sono invertiti. Il danese sembrava destinato a riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Caldara, invece ha saputo sfruttare tutte le occasioni che gli si sono presentate, scavalcando - come detto - l’ex titolare Musacchio.

IN CROSI - L’improvviso "declassamento" ha messo in crisi - anche dal punto di vista psicologico - Musacchio, superato pure dal giovane Gabbia, più volte scelto da Pioli per sostituire Kjaer quando quest’ultimo si è infortunato. Come riporta Tuttosport, le indicazioni che arrivano da Milanello segnalano che nulla è cambiato rispetto al periodo pre-Covid. L’argentino, infatti, continua a essere dietro al centrale danese, destinato a giocare titolare anche venerdì sera a Torino nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

MERCATO - Le nuove gerarchie interne potrebbero riflettersi anche in chiave mercato. In estate, infatti, se il Milan dovesse scegliere tra Musacchio e Kajer, confermerebbe proprio il danese, che peraltro dovrà anche essere riscattato dal Siviglia (2.5 milioni la cifra concordata). Il futuro in rossonero di Musacchio, legato ancora da un solo anno di contratto, è sempre più incerto.