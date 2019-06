Tuttosport - Milan, l'Arsenal fa muro per Torreira: segnali negativi da Londra, la trattativa si complica

Il sogno di Marco Giampaolo di affidare le chiavi del centrocampo rossonero a Lucas Torreira rischia di non avverarsi e di rimanere tale: come riferisce questa mattina Tuttosport, infatti, l'Arsenal fa muro per il regista uruguayano e al momento non sembra intenzionato ad iniziare una trattativa con il Milan. Da Londra non arrivano segnali positivi e dunque la pista si complica notevolmente e potrebbe costringere il Diavolo ad andare su altri obiettivi.

DUE SCENARI - Nelle scorse ore, erano arrivate le parole di Torreira, il quale aveva affermato di stare bene all'Arsenal: si trattava però di una strategia messa in piedi dal suo agente, Pablo Bentancurt, che è in continuo contatto con i dirigenti milanisti. Al momento gli scenari futuri sono due: o il Milan molla il colpo davanti alle resistenze dei Gunners oppure si dovrà andare avanti per provare a convincere il club londinese a cedere il suo regista, puntando forte anche sulla volontà del giocatore uruguayano che gradirebbe il ritorno in Italia.

NUOVA OFFERTA - I contatti con le parti continuano, ma è chiaro che il Milan dovrà cambiare la sua offerta: la proposta di un prestito biennale oneroso da 5-7 milioni con un diritto/obbligo di riscatto non ha infatti ingolosito più di tanto gli inglesi che hanno detto subito no al club di via Aldo Rossi. Insomma, la situazione non è facile, anzi rischia di non avere un punto di svolta e questo costringerebbe i rossoneri a cambiare obiettivo per la mediana.