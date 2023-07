Tuttosport - Milan, la rivoluzione a centrocampo non è finita: si lavora ad una doppia operazione

In casa rossonera è in corso ormai da settimane una vera e propria rivoluzione a centrocampo, partita dalla cessione al Newcastle di Sandro Tonali e proseguita con gli arrivi già ufficializzati di Ruben Loftus-Cheek e di Tijjani Reijnders. Ma le novità nella mediana milanista non sono finite: da tempo si parla di Yunus Musah, ma l'americano del Valencia potebbe non essere l'unico nuovo rinforzo.

DOPPIO COLPO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, giocando con un centrocampo a tre, servono sei giocatori, senza contare Ismael Bennacer che sarà fuori per parecchi mesi: al momento, in rosa ci sono Pobega, Krunic, Loftus-Cheek e Reijnders. Oltre a Musah, da tempo primo obiettivo del Milan, potrebbe quindi arrivare anche un altro centrocampista. Tra i nomi che circolano c'è per esempio quello di Nicolas Dominguez, mediano del Bologna in scadenza nel 2024.

SFORZO COMUNE - Come detto, il nome in cima alla lista è sempre quello di Musah, con cui il Diavolo ha già un accordo, mentre va ancora trovato quello con il Valencia: i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 13-15 milioni più bonus, gli spagnoli invece ne vorrebbero 25. Sono previsti presto nuovi contatti tra le due società, ma servirà uno sforzo comune per arrivare alla fumata bianca: da una parte il Milan dovrà migliorare la sua offerta, dall'altra il Valencia dovrà necessariamente abbassare le sue pretese. Il giocatore americano, che ha anche passaporto italiano, spinge da tempo per trasferirsi a Milanello.