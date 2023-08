Tuttosport - Milan, manca ancora un vero bomber: Okafor non può bastare, serve un altro colpo di mercato

In questo mercato estivo, il Milan ha rinforzato molto anche il reparto degli esterni offensivi con l'arrivo di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze e poi ha preso anche Noah Okafor, il quale può agire sia da prima punta che da attaccante esterno sinistro. Non è quindi ancora arrivato quel bomber che tanto manca al Diavolo e che possa essere una valida alternativa ad Olivier Giroud.

MANCA UN BOMBER - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la sensazione è che al Milan manchi ancora un altro "9". Al momento, la prima alternativa al centravanti francese è Lorenzo Colombo, il quale però sembra orientato ad andare in prestito così da poter giocare con continuità (su di lui ci sono Cagliari, Lecce e Genoa). Se dovesse effettivamente andare via, allora a quel punto il club di via Aldo Rossi dovrebbe tornare sul mercato per prendere un nuovo attaccante.

QUALE PROFILO? - Difficile capire quali potrebbero essere i potenziali obiettivi dei rossoneri visto che alcuni sono già sfumati come per esempio l'argentino Veliz, il quale si è trasferito nei giorni scorsi al Tottenham. Con ogni probabilità, si andrà un profilo simile, quindi un giovane attaccante di qualità che possa crescere alle spalle di Giroud. In rosa, per ora, resta ancora Divock Origi, ma il belga è fuori dai piani di Stefano Pioli e del Milan.