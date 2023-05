Tuttosport - Milan, nuova chance da titolare per De Ketelaere. E il suo futuro è già deciso...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel match di questa sera contro la Cremonese, Stefano Pioli farà riposare qualche titolarissimo e darà una chance dal primo minuto a qualche giocatore che sta trovando poco spazio, come per esempio Charles De Ketelaere. Il belga giocherà da trequartista centrale, con la speranza che possa finalmente lasciare il segno dopo una stagione davvero deludente.

TOCCA A CHARLES! - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che si tratta di un'opportunità importante per l'ex Bruges che dovrà dimostrare al suo allenatore di poter contare anche su di lui in questo finale di stagione in cui il Milan si gioca tantissimo sia in Italia che in Europa. Finora il suo rendimento è stato nettamente negativo, ma l'annata non è ancora finita e la speranza è che Charles possa finalmente sbloccarsi.

FUTURO ROSSONERO - Nonostante sia stato finora una grande delusione, in via Aldo Rossi non ci sono dubbi sul suo futuro che sarà ancora colorato di rossonero: nessuno infatti a Casa Milan pensa ad una sua cessione in estate, nemmeno in prestito. Tutti credono ancora in lui e si augurano che possa seguire le orme di Leao e Tonali, i quali, dopo una prima stagione complicata, sono esplosi l'anno dopo.