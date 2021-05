Tuttosport - Milan, per la Champions serve l’Ibra di ottobre: gol e carisma, i rossoneri si affidano a Zlatan

È banale dirlo, ma i fatti lo confermano: il Milan ha bisogno di Ibrahimovic. Lo svedese è il faro della squadra, il campione in grado di sorreggere il peso di uno spogliatoio ambizioso ma ancora acerbo. È vero, Zlatan non sta attraversando il suo miglior periodo, ma resta il perno del gioco rossonero, l’uomo che dà qualità e sostanza all’attacco con i suoi assist, le sue intuizioni, i suoi gol.

A DIGIUNO - Già, i gol. Se nella prima metà del campionato, seppur giocando poco, Ibrahimovic aveva trascinato il Milan a suon di reti (ben 10), da gennaio a oggi il suo ruolino di marcia si è fermato a quota 5. Poco, decisamente poco per un fuoriclasse come lui. Per tornare in Champions, dunque, Pioli ha bisogno che Ibra torni quello di ottobre, quello che viaggiava a una media di due gol a partita.

VOGLIA DI CHAMPIONS - Il Milan, dunque, si affida a Zlatan e alla sua voglia di tornare in Champions, palcoscenico che non lo vede protagonista ormai da anni (dalla stagione 2017-18). Ibrahimovic ha rinnovato il suo contratto con il club perché crede nel progetto, quindi rimarrà a prescindere, ma per lui il Milan deve stare nell’Europa che conta. E farà di tutto per centrare l’obiettivo.