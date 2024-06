Tuttosport - Milan, prosegue il braccio di ferro con l'agente di Zirkzee. Si lavora anche per il centrocampo e la difesa

Il Milan è molto attivo sul mercato. La trattativa più calda è senza dubbio quella per Joshua Zirkzee, primo obiettivo del Diavolo per l'attacco: i rossoneri hanno già un accordo con il giocatore olandese (contratto da cinque anni a 4.5-5 milioni a stagione) e sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro al Bologna, ma manca ancora l'intesa con l'agente dell'attaccante, Kia Joorabchian, sulle commissioni.

SI TRATTA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che prosegue il braccio di ferro tra la dirigenza milanista e il procuratore di Zirkzee: per il club di via Aldo Rossi è illogico pagare 15 milioni di euro di commissioni su un’operazione da 40 milioni per il cartellino. Il diagolo tra le parti va comunque avanti, nella speranza che Kia abbassi presto le sue pretese. Anche perchè il Milan non può tenere in stand-by all'infinito Artem Dovbyk del Girona, sul quale c’è il forte interessamento dell’Atletico Madrid (anche l'ucraino ha una clausola rescissoria da 40 milioni).

CENTROCAMPO E DIFESA - In via Aldo Rossi, oltre che sull'affare Zirkzee, si lavora anche per trovare rinforzi negli altri reparti. In mezzo al campo, per esempio, serve un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa: in queste settimane si è fatto spesso il nome di Youssouf Fofana del Monaco, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova idea per la mediana milanista, vale a dire Mats Wieffer del Feyenoord. Per rinforzare il reparto arretrato, invece, il Milan cerca un terzino destro: in calo le quotazioni di Matty Cash a causa dell'elevata richiesta dell'Aston Villa (35 milioni), mentre restano vive le piste che portano ad Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille.