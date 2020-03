Tuttosport - Milan-Rangnick, matrimonio più lontano: arrivano smentite, si è inceppato qualcosa

Rangnick sì, Rangnick no? La questione continua a far discutere. I tifosi sono dubbiosi (oltre che preoccupati), proprio come i media tedeschi, che ora descrivono uno scenario decisamente diverso rispetto a qualche settimana fa. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il matrimonio tra l’allenatore ex Lipsia e il Milan è lontano dal celebrarsi.

SMENTITE - Qualcosa si dev’essere inceppato, se non addirittura rotto, tra Rangnick e il club rossonero. Il manager tedesco continua a smentire con forza le voci che lo vogliono sempre più vicino - e con un ruolo di comando - al Milan. E pure da via Aldo Rossi arrivano frenate. Gazidis, ad esempio, parlando alla squadra alla vigilia della gara col Genoa, ha preso le distanze dai rumors su Rangnick, ribadendo al contempo la fiducia a Pioli.

RIVOLUZIONE IN CORSO - Si tratta solo di una strategia, si chiede Tuttosport? In questi giorni si è anche parlato di accordi scritti e di possibili penali da pagare nel caso in cui non venissero rispettati i patti. La frenata, dunque, appare quantomeno sospetta. Ma la rivoluzione, a Casa Milan, non è ancora iniziata: Rangnick viene definito come deciso nel non accettare, ma può ancora succedere di tutto.