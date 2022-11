Tuttosport - Milan, sarà Sportiello il vice Maignan: per lui garantisce Pioli

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Sportiello non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Atalanta e, con ogni probabilità, il suo futuro sarà al Milan: il club di via Aldo Rossi, alla ricerca di un nuovo secondo portiere per la prossima stagione, ha infatti scelto lui per il ruolo di vice Maignan e dovrebbe sbarcare in estate a Milanello a costo zero.

ACCORDO VICINO - Come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, l'accordo tra le parti è sempre più vicino: i contatti tra i dirigenti del Milan e il suo agente Giuseppe Riso sono continui e la sensazione è che presto si potrebbe arrivare alla fumata bianca sulla base di un un biennale o un triennale. Tra gli sponsor principali di Sportiello, c'è sicuramente Stefano Pioli che lo conosce bene visto che lo ha già allenato quando era sulla panchina della Fiorentina.

INSIEME A PIOLI - In viola, dove insieme hanno dovuto anche vivere purtroppo la tragedia della scomparsa improvvisa di Davide Astori, il portiere classe 1992, sotto la gestione dell'attuale tecnico rossonero, ha collezionato 37 presenze da titolare nella stagione 2017-2018, prima di tornare all'Atalanta, vale a dire il club in cui è cresciuto calcisticamente. Ora i due potrebbe ritrovare a Milanello, serve solo trovare l'accordo economico definitivo, ma tutto fa pensare che la fumata bianca non è poi così lontana.