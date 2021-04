Tuttosport - Milan, senza Ibra tocca a Leao contro il Genoa: nuova prova di maturità per Rafael

Fin dal giorno dopo l'espulsione di Ibrahimovic contro il Parma, si è iniziato a discutere su chi potesse essere scelto da Stefano Pioli come sostituto dello svedese contro il Genoa nel match in programma domenica alle 12.30 a San Siro. A giocare da centravanti contro i rossoblu di Ballardini sarà Rafael Leao, che sabato scorso al Tardini è tornato finalmente al gol, interrompendo un digiuno che durava addirittura dal 9 gennaio.

SCELTA PIU' LOGICA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che si tratta della scelta più logica visto che Rebic ha dimostrato di giocare meglio quando parte esterno e Mandzukic non ha ancora i 90' nelle gambe. Toccherà quindi a Leao che contro il Genoa si troverà davanti ad un nuovo esame di maturità per dimostrare che anche in futuro il Milan deve puntare su di lui.

DECISIVO PER LA CHAMPIONS - Contro il Parma, il giovane attaccante portoghese è finalmente tornato a segnare e questa è un'ottima notizia per Pioli che ha bisogno anche delle reti di Rafael per raggiungere l'obiettivo Champions. Lo sa molto bene anche lo stesso giocatore che, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: "Io spero di essere decisivo per il Milan per arrivare al nostro obiettivo".