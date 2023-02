Tuttosport - Milan, serve il vero Leao contro il Tottenham: è l’occasione giusta per tornare protagonista

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Quella di stasera sarà una grande notte a San Siro dove andrà in scena l'andata degli ottavi di Champions League tra Milan e Tottenham, un appuntamento che in casa rossonera manca da ben nove anni. La vittoria in campionato contro il Torino ha ridato un po' di serenità alla squadra di Stefano Pioli dopo un mese molto complicato, ma per ottenere un risultato positivo contro gli Spurs servirà una prestazione nettamente migliore rispetto a quella vista contro i granata in Serie A.

IL VERO LEAO - E' vero che anche gli inglesi non arrivano a questa sfida al top della forma, anzi sono reduci dal pesante ko per 4-1 di sabato contro il Leicester, ma guai a pensare che sarà facile: stasera servirà una prova d'orgoglio e servirà anche il vero Rafael Leao. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il portoghese non segna da un mese esatto (a Lecce) e anche lui nelle ultime settimane ha avuto un netto calo di rendimento, tanto che Pioli lo ha messo in panchina per due gare di fila (Sassuolo e Inter).

ACCELERAZIONI - Stasera contro il Tottenham deve essere la sua notte: grazie alle sua accelerazioni, Leao può infatti mettere in seria difficoltà la difesa inglese che tra i suoi punti di forza non ha certamente la velocità. Ecco perchè intorno a lui ci sono grandi aspettative in vista del match di stasera. Contro il Torino non ha fatto grandi cose, ma la musichetta della Champions e il tifo indiavolato di San Siro potrebbero dargli la scossa giusta per tornare il Leao decisivo e immarcabile della scorsa stagione.