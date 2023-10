Tuttosport - Milan, si riparte: settimana di ferro all'orizzonte. Banco di prova da capolista

Siamo solo a metà ottobre e non si può dire che con la settimana che viene il Milan si giochi già la stagione - sarebbe assurdo - ma potrebbe sicuramente carpire informazioni utili su chi vorrà essere da grande, ovvero su quali sono gli obiettivi per cui davvero potrà combattere. Domenica sera i rossoneri ospitano la Juventus ma è solo l'inizio di una settimana che sarà un vero banco di prova per i rossoneri.

Trittico

Come scrive oggi Tuttosport la prossima settimana per la squadra di Pioli sarà un po' come uno "Scudetto test". Come detto domenica sera arriva la Juventus a San Siro: i bianconeri hanno solo il campionato a cui pensare mentre è inevitabile che mezzo occhio dei rossoneri sarà rivolto verso la Champions League. Già perchè tempo tre giorni e il Diavolo volerà a Parigi dove contro il Psg si andrà a giocare, alla luce dei due pareggi nelle prime due partite, una buona fetta della qualificazione agli ottavi. Ma gli ostacoli non sono finiti qua: domenica, in campionato, trasferta al Maradona di Napoli. Una partita già sentita di per sè, ancora di più dopo i precedenti degli ultimissimi mesi. Insomma il Milan capolista avrà subito su cosa misurarsi al rientro dalla sosta e potrà valutare, in sette giorni, le sue reali ambizioni.

Big match

Per ora i rossoneri si sono dimostrati letali e cinici nelle partite in cui storicamente per le "grandi" è difficile fare punti. I rossoneri hanno vinto contro il Bologna e il Torino ma anche contro avversarie storicamente ostiche come Verona e Genoa. Nei big match affrontati la squadra di Pioli ha dimostrato superiorità contro le romane, in difficoltà in questo inizio di stagione, ma ha subito una brutta ripassata dall'Inter alla quarta giornata. A questi precedenti si aggiungano quelli di Champions: due partite che i rossoneri avrebbero dovuto vincere e che invece si sono concluse entrambe sullo 0-0. Un banco di prova importante anche in questo senso: dimostrare che la squadra c'è in campionato e che potrà riscattarsi anche in Champions dopo non essere stata in grado di concludere. Come sempre sarà Rafa Leao il trascinatore che, nelle altre supersfide della stagione, anche quelle andate male, è sempre stato la luce rossonera più vivida.