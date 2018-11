Tuttosport - Milan, sollievo Higuain: ora il dubbio è se rischiarlo giovedì o risparmiarlo per la Juve

Sospiro di sollievo in casa Milan. L’infortunio di Higuain, a quanto pare, non è grave. Come riporta Tuttosport, da Milanello trapela un certo ottimismo. Ieri il Pipita è stato a Milanello per fare un primo punto della situazione. La batto tra il fianco e la schiena c’è stata e continua a fare male, ma sono state escluse eventuali complicazioni.

COSA FARE? - Il riposo farà bene a Gonzalo, ma il punto è proprio questo: meglio risparmiare all’argentino le fatiche infrasettimanali di Coppa, preservandolo per il big match con la Juve, oppure gettarlo nella mischia anche giovedì? Perché quella col Betis è una partita altrettanto importante, forse decisiva in chiave qualificazione. Gattuso, tra l’altro, dovrà fare a meno anche di Castillejo: la squalifica dello spagnolo (espulso nei minuti finali del match di andata) accresce ulteriormente l’emergenza.

A DISPOSIZIONE - Il dubbio, insomma, è legittimo. Higuain ci tiene tantissimo a giocare contro la Juventus (non vorrebbe rinunciarvi per nulla al mondo), ma in questo momento, paradossalmente, è più importante la sfida col Betis. Due volontà opposte - scrive Tuttosport - che dovranno trovare una quadra. Ma una cosa è certa: il Pipita non è al top, ma nei prossimi giorni tornerà a disposizione.