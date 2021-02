Tuttosport - Milan, torna Bennacer: titolare con il Crotone. Cresce di nuovo la concorrenza per Tonali

È stata dura, durissima. Perché i pilastri sono importanti, fondamentali, e perderne uno-due-tre strada facendo non è certo piacevole. Il Milan ha tenuto botta, è rimasto in piedi, dimostrando di avere una rosa più profonda di quanto in realtà si pensasse. Ma è meglio, decisamente meglio, avere tutti a disposizione. Per questo Pioli ha benedetto il ritorno di uno dei sopracitati pilastri: Ismael Bennacer.

RIECCO ISMAEL - L’algerino ha scaldato i motori a Bologna, dopo quasi due mesi di assenza, e ora è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Come sottolinea Tuttosport, Bennacer ha giocato una buona mezzora al Dall’Ara, nonostante il lungo periodo di stop forzato. Sta bene, gli manca solo il ritmo partita. Contro il Crotone - con molta probabilità - partirà dall’inizio al fianco di Frank Kessié, ovvero il suo partner ideale in mezzo al campo.

DA RIVEDERE - Gli farà spazio Tonali, che non ha convinto del tutto in questi primi mesi in rossonero. Il giovane centrocampista, infatti, non ha (ancora) reso secondo le aspettative del club, che comunque crede nelle potenzialità del ragazzo. certo, ora la concorrenza torna a essere importante e trovare spazio non sarà semplice come prima, ma Sandrà avrà le sue occasioni.