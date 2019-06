Tuttosport - Milan, Torreira spinge per il ritorno in Italia: Ceballos all'Arsenal potrebbe avvicinare l'uruguayano ai rossoneri

Il nome di Dani Ceballos è stato accostato parecchio nei giorni scorsi al Milan, ma il giovane gioiello in uscita dal Real Madrid piace anche a diversi club europei, tra cui l'Arsenal. Questo, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere un assist per i rossoneri che nelle ultime ore hanno messo Lucas Torreira in cima alla lista per il centrocampo della prossima stagione: con Ceballos a Londra, infatti, i Gunners potrebbe non opporsi più di tanto alla partenza del regista uruguayano.

TORREIRA SPINGE - Un anno fa, l'Arsenal lo ha pagato 30 milioni di euro per strapparlo alla Sampdoria e quindi ora non vogliono separarsene per meno di 35-40 milioni. Una cifra certamente importante quella che il Milan dovrebbe sborsare per regalare Torreira a Marco Giampaolo e quindi non si prospetta un'operazione facile per il club di via Aldo Rossi. Lo stesso giocatore starebbe comunque spingendo per il trasferimento in rossonero dove potrebbe tornare a lavorare con l'allenatore che lo ha fatto esplodere alla Samp.

PEDINE DA SISTEMARE - Il Milan sta studiando la proposta migliore e vorrebbe prendere Torreira in prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima dell'affondo decisivo, però, il Diavolo vuole attendere che si sistemino alcune pedine: innanzitutto, l'Arsenal deve chiudere con Ceballos e inoltre deve arrivare una cessione importante che permetta di recuperare parte dell'investimento per Torreira. Tra i candidati alla partenza, c'è per esempio Franck Kessie, il quale ha estimatori in Inghilterra.