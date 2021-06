Tuttosport - Milan, valutazioni in attacco: Vlahovic e Belotti tornano nel mirino, Icardi è l'opzione last minute

I piani non cambiano, almeno per il momento. I tempi di recupero di Ibrahimovic saranno lunghi, ma non lunghissimi: lo svedese, infatti, dovrebbe farcela per l'inizio del campionato, riprendendo il suo ruolo di leader e guida del Milan. L’ennesimo stop del quasi 40enne Zlatan, comunque, ha confermato alla dirigenza rossonera la necessità di valutare con attenzione come comporre l'attacco della prossima stagione.

UN’ALTRA PUNTA - Giroud dovrebbe arrivare (solo se riuscirà a liberarsi gratis dal Chelsea), ma parliamo di un giocatore di 35 anni che non può certo rappresentare il futuro. Al Milan, dunque, servirebbe un altro attaccante. Come riporta Tuttosport, l'idea di base è quella di un giovane, un investimento fra i 5 e 10 milioni, ma non bisogna escludere nulla. Per questo i profili di Vlahovic della Fiorentina e Belotti del Torino non vanno ancora accantonati. Anzi. Il serbo e il "Gallo" restano nel mirino, ma non sarà facile convincere Commisso e Cairo.

ICARDI IN PRESTITO - Attenzione anche alla suggestione Icardi. L'argentino potrebbe lasciare Parigi con la formula del prestito con diritto, ma sarebbe un'operazione da ultimi giorni di mercato, quando le condizioni di Ibrahimovic saranno ancora più chiare. Occhio, infine, all'ipotesi Milik, centravanti attualmente in forza all’Olympique Marsiglia.