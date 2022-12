Tuttosport - Milan, vicino il rinnovo con Emirates fino 2028 a 30-35 mln a stagione

MilanNews.it

Il Milan volerà questa sera per Dubai con un doppio obiettivo: innanzitutto sportivo perchè la squadra di Pioli proseguirà la sua preparazione in vista della ripresa del campionato e sarà impegnato anche in due amichevoli di lusso contro Arsenal e Liverpool, ma anche commerciale visto che il club di via Aldo Rossi vuole rafforzare la sua presenza in quel territorio dove può vantare tantissimi tifosi e vuole consolidare le partnership con diversi sponsor locali.

RINNOVO IN ARRIVO - In merito a quest'ultimo punto, come riferisce questa mattina Tuttosport, c'è odore di rinnovo con Emirates, sponsor di maglia del Milan: si parla di un prolungamento del contratto di parteship fino al 2028 a 30-35 milioni di euro a stagione, vale a dire il doppio rispetto all'attuale accordo che scadrà il prossimo 30 giugno (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it).

PRIMO ATTO UFFICIALE? - A Dubai dovrebbe essere presente anche il nuovo amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani: il suo primo atto ufficiale potrebbe quindi essere proprio la firma sul rinnovo con Emirates che porterà ad un importante incremento dei ricavi da sponsor del Milan. Furlani era già stato a Dubai per fare visita ai padiglioni dell'Expo 2020 e durante quel viaggio insieme ad Ivan Gazidis c'erano stati dei colloqui molto prolifici con i vertici della compagnia aerea degli Emirati Arabi per il rinnovo della partnership che lega i due brand dal 2007.