Tuttosport - Non solo mercato in entrata: il Milan pensa anche ad alcune uscite per fare cassa. Borini e Castillejo verso l'addio

Si parla tanto del mercato in entrata, con parecchi nomi accostati al Milan, ma in casa rossonera si sta lavorando anche su quello in uscita: il club di via Aldo Rossi vuole infatti cominciare a fare cassa per finanziare alcuni acquisti e per questo sarà necessario fare qualche cessione per avere maggiori risorse da spendere. Negli ultimi giorni, si è parlato molto dell'interesse del PSG per Gigio Donnarumma, ma il giovane portierone milanista non è l'unico rossonero che potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato.

LISTA DEI PARTENTI - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che sulla lista dei possibili partenti ci sono anche i nomi di Fabio Borini e Samu Castillejo, i quali sono due attaccanti esterni e quindi rischiano di trovare pochissimo spazio nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. Per quanto riguarda lo spagnolo, l'ex Villarreal era entrato nei radar del Valencia, che però poi non ha avanzato proposte concrete al club di via Aldo Rossi.

SUSO E I TERZINI SINISTRI - Attenzione poi sempre anche alla situazione che riguarda il futuro di Suso: anche lui è un esterno d'attacco, ma Giampaolo è convinto di poterlo adattare al ruolo di trequartista. Nel caso in cui però gli esperimenti del neo tecnico non dovessero andare bene durante il ritiro di Milanello, allora il Milan potrebbe anche pensare di rimetterlo sul mercato. Con l'arrivo di Theo Hernandez ci saranno poi sicuramente della partenze anche tra i troppi terzini sinistri presenti nella rosa milanista.