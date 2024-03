Tuttosport - Per il nuovo bomber servono almeno 50 milioni: i candidati

Olivier Giroud saluterà il Milan a fine stagione. Ormai è quasi una certezza con il centravanti francese che ha trovato l'accordo verbale con la squadra dell'amico Hugo Lloris, i Los Angeles FC, nella MLS statunitense. Manca solo l'ok del giocatore e l'ufficialità. Con la perdita di un bomber e leader come il francese, si fa ancora più impellente la necessità per il Milan di trovare il nuovo centravanti l'estate prossima. Per farlo, servirà un investimento molto importante.

Ciao Oli

Come conferma oggi anche Tuttosport, Olivier Giroud darà seguito alle parole pronunciate a inizio stagione. Il francese dichiarò che nella scelta del suo futuro non avrebbe ragionato solo da calciatore ma anche da padre di famiglia. Per questo l'accordo che si dice essere stato trovato tra l'entourage del francese e il Los Angeles, non sorprende più di tanto. Giroud andrebbe a concludere la carriera, ancora in grandi condizioni fisiche, in un campionato in espansione e in un posto, la California, che permetterà a lui e alla famiglia una grande qualità di vita per i prossimi anni. Si parla di un contratto per 18 mesi. Non sarà dunque una scelta economica: il Milan, verosimilmente, non avrebbe esitato a dare a Giroud ciò che chiedeva, anche per un altro anno, visto il rendimento costante ed elevato di queste ultime tre stagioni. Difficile anche un ripensamento a questo punto: Giroud sa che, in ogni caso, al Milan arriverà un nuovo attaccante ed è giusto lasciargli in eredità ruolo e numero di maglia.

50 milioni

Ma chi sarà questo nuovo centravanti? Questa è la domanda da "un milione di euro" come si suol dire. Anche se, in questo fangente, sarebbe più corretto dire: una domanda da 50 milioni di euro. Già perché se il Milan vorrà portarsi in casa uno dei centravanti che ha segnato sulla sua lista, è probabile che almeno 50 milioni di euro vadano investiti, se non di più. Il nome in cima è quello di Joshua Zirkzee che è legato prima di tutto al Bayern che ha un diritto di recompra fissato a 40 milioni: difficile che l'olandese voglia andare a fare il vice Kane. Il Bologna quindi gestirà con ogni probabilità la trattativa e sparerà alto. Lo stesso verrà fatto per altri talenti dal futuro promettente, tutti seguiti dal Milan: da Benjamin Sesko fino a Viktor Gyokeres, passando per Santiago Gimenez. Un pochino più indietro, in quest'ottica, si trovano Jonathan David e Serhou Guirassy: sicuramente costano meno ma sono meno graditi da un punto di vista puramente tecnico.