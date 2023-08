Tuttosport - Richieste per Maignan, ma per il Milan è incedibile. A breve al via i colloqui per il rinnovo fino al 2028

Dopo Sandro Tonali, passato al Newcastle, il Milan non ha nessuna intenzione di cedere altri big. Eppure le richieste non sono mancate, in particolare per Mike Maignan, diventato ormai uno dei migliori portieri al mondo e uno dei leader indiscussi del Diavolo: prima il Chlesea ha provato a farsi sotto, mentre nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Bayern Monaco visti i continui problemi di Manuel Neuer. Ma per i dirigenti di via Aldo Rossi il francese è assolutamente incedibile.

MIKE INCEDIBILE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che solo un'eventuale offerta a tre cifre potrebbe far vacillare i rossoneri. Si tratta però di uno scenario a dir poco impossibile e quindi i tifosi milanisti possono dormire sonni tranquilli. Ad inizio mercato era stato il Chelsea a fare un tentativo, mettendo sul piatto 60 milioni di euro, offerta che però il Milan ha rifiutato in quanto la richiesta del club di via Aldo Rossi era di almeno 80-100 milioni. Ieri in Germania è circolata la voce di un possibile interessamento del Bayern Monaco, ma difficilmente i tedeschi potranno sborsare la cifra che chiede il Diavolo. Maignan dunque non si muove da Milano, anzi a breve inizieranno i lavori per blindarlo fino al 2028.

RINNOVO FINO AL 2028 - Il suo attuale contratto scade nel 2026, ma, una volta concluso il mercato estivo, il Milan è pronto a far partire i colloqui con il francese e il suo entourage per discutere del rinnovo dell'ex Lille. Mike al momento guadagna 2,8 milioni a stagione e con il prolungamento ci sarà ovviamente anche un importante aumento di stipendio, che potrebbe salire fino a 5 milioni, facendolo diventare così uno dei più pagati della rosa milanista.