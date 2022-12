Tuttosport - Rinnovo Bennacer, il Milan sale a 4: fumata bianca più vicina

MilanNews.it

Finito il Mondiale e finito il ritiro a Dubai, il Milan si è messo all'opera per cercare di portare avanti le questioni legate ai rinnovi dei giocatori più importanti. La dirigenza rossonera è partita dal giocatore che, di fatto, non ha mai lasciato Milanello nell'ultimo mese: Ismael Bennacer. L'incontro con l'agente nella giornata di ieri ha dato riscontri positivi.

Alza la posta!

Come riferisce questa mattina Tuttosport, la dirigenza rossonera ha incontrato ieri negli uffici di Casa Milan il nuovo agente del centrocampista algerino Enzo Raiola. Nell'incontro, che è durato un'ora e mezza, Maldini e Massara avrebbero fatto una mossa importante e decisa verso il giocatore alzando il piatto dell'offerta del club e spingendosi fino ai 4 milioni di euro. Una mossa che potrebbe rivelarsi risolutiva per il buon esito della trattativa che legherebbe Bennacer ai colori rossoneri per altre cinque stagioni. La richiesta ufficiale presentata dall'agente era di 500 mila euro in più: una distanza che può essere tranquillamente colmata sia dall'algerino che dal club che, non è un segreto, vogliono assolutamente continuare insieme. Enzo Raiola ieri sera sarebbe stato a cena con Ismael Bennacer e gli avrebbe presentato la proposta del Milan: le parti sembrano comunque vicino a un accordo che darebbe molto respiro alla società rossonera.

Meritato

Il rinnovo di Ismael Bennacer sarebbe veramente un grande salto per il giocatore algerino che, però, non si può dire che non se lo sia meritato. Il numero 4 rossonero cresce stagione dopo stagione ed è diventato un elemento assolutamente imprescindibile all'interno dello schieramento tattico di mister Stefano Pioli. Anche gli stessi compagni lo hanno elogiato, tra cui il compagno di reparto Sandro Tonali che in una recente intervista ha dichiarato: "Fondamentale per il Milan, non c'è un'altra parola per descriverlo. Fondamentale. Alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento". Un'investitura su cui sembra essere pienamente d'accordo la società che ha deciso di alzare la sua offerta e di venire incontro al giocatore, sapendo anche che sul mercato al momento è difficile trovare un sostituto a prezzi contenuti e di uguale valore. Ora la palla è nei piedi di Bennacer e, solitamente, quando questo accade in campo, i tifosi rossoneri possono stare sereni.