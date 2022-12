Tuttosport - Rinnovo Leao, tra l'ex agente e il Lille: ecco perché possono aiutare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Continua a tenere banco la questione relativa alle trattative per il rinnovo di contratto di Rafael Leao. L'attaccante portoghese del Milan è tornato ad allenarsi e a giocare con la squadra dopo il Mondiale e, anche per non rischiare di distrarre il giocatore, il club rossonero vorrebbe trovare una quadratura del cerchio il prima possibile. Sul tavolo, però, ci sono tantissime implicazioni diverse.

La carta vincente

Come sottolinea questa mattina Tuttosport e come è noto da tempo, uno degli ostacoli più grossi al rinnovo di Leao con il Milan, in questo momento, è quello che viene definito "lodo Sporting": la multa che il giocatore è costretto a pagare per aver rescisso per giusta causa il suo contratto con i portoghesi ed essersi accasato al Lille. Ora, sarebbe spuntato fuori un documento che attestava l'impegno del club francese di pagare un indennizzo per Leao allo Sporting. Questa carta, che avrebbe aiutato molto Rafa in sede di giudizio al Tas, sarebbe però nelle mani dell'ormai ex agente del giocatore rossonero. Chiaramente con questa multa che gli grava sullo stipendio, Leao punta a monetizzare il più possibile dal suo prossimo rinnovo di contratto nel tentativo di estinguere il più velocemente possibile il suo debito con la squadra portoghese. Dal canto suo il Milan, nella vicenda legata alla multa, può fare ben poco e in un certo senso veste anche i panni della vittima: l'unica mossa sarebbe quella di una proposta molto ricca di rinnovo che, però, oggi non è nelle corde della società rossonera.

Lille in aiuto?

Il Milan sa per certo di voler continuare con Leao ed è disposto a mettere sul piatto fino a 7 milioni. Il giocatore, genuinamente, vorrebbe continuare con il club dove sa di avere un ruolo di primo piano e dove può ancora crescere molto. Allo stesso tempo, però, la problematica della multa non lo lascia sereno. Chi potrebbe venire in aiuto, in linea solamente teorica, potrebbe essere il Lille. Il motivo è molto semplice: quando Leao è passato in rossonero, l'accordo stipulato con il club francese prevedeva una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Non poco. Dunque che Leao rinnovi con il Milan, anche a scopo cautelativo, e non se ne vada via a zero, rientra anche negli interessi dell'ex club di Rafa che così non andrebbe a perdere una somma importante di denaro, vista la valutazione del giocatore.