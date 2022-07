Tuttosport - Sanches l'indeciso: il Milan attende ma il Psg prepara l'affondo

MilanNews.it

La trattativa del MIlan con Renato Sanches ha vissuto diversi momenti e molti colpi di scena che hanno cambiato le carte in tavola. Il calciatore portoghese è conteso dai Campioni d'Italia e dal Psg. Il Milan spera nel colpo di coda e che Sanches alla fine mantenga la parola data lo scroso aprile, mentre i parigini sono pronti a fare la loro offerta al Lille.

Il punto

Come riporta oggi Tuttosport, la situazione Renato Sanches, seppur intricata, è abbastanza chiara. Il Milan sta aspettando da diversi giorni la decisione del portoghese ma non aspetterà ancora a lungo, anche perchè la pazienza di Maldini e Massara ha un limite. Nei mesi scorsi, Sanches si era accordato con i rossoneri sulla base di un accordo da 3.5 milioni di euro, con il Milan che aveva anche trovato l'intesa con il Lille a 15. Il punto di svolta decisivo è stato l'ingresso nella trattativa del Paris che con gli ex Lille Campos (ds) e Galtier (allenatore) ha sedotto il nazionale portoghese che ha cambiato rapidamente la sua volontà. Come se non bastasse l'offerta dei Campioni di Francia raddoppierebbe l'ingaggio proposto dal Milan.

Mossa Psg

Nonostante l'interessamento i parigini non si sono ancora mai mossi concretamente. Dalla Francia però, nelle ultime ore, fanno sapere che il Psg è pronto a chiudere per Hugo Ekitike e a buttarsi su Renato Sanches. Per convincere il Lille, il Paris - forte della volontà del giocatore - metterà sul piatto 12 milioni più bonus, un'offerta simile se non inferiore a quella dei rossoneri. La dirigenza rossonera, dal canton suo, non può far altro che stare alla finestra e sperare in qualche sviluppo positivo ma la sensazione è che ci sia poco da fare nel caso in cui il Psg vada ad affondare il colpo. Intanto in via Aldo Rossi continuano a lavorare per Charles De Ketelaere: probabile che nei prossimi giorni il rialzo arrivi a toccare, tra parte fissa e bonus, i 35 milioni di euro.