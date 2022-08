Tuttosport - Tutti gli interrogativi degli ultimi giorni di mercato: centrocampista, difensore e Paquetà

MilanNews.it

Mancano cinque giorni alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato 2022. Si smetterà di trattare giovedì 1° settembre e gli addetti ai lavori sono in fermento per concludere gli ultimi colpi. Il Milan ha varie questioni aperte che potrebbero risolversi ma anche portare a un nulla di fatto. Dal centrocampo con il trio Onana-Vranckx-Gomes, fino alla difesa con Thiaw e Chalobah, passando per il destino di un ex come Lucas Paquetà.

Qui centrocampo

Come riporta Tuttosport, sarebbero almeno tre i nomi ancora in lizza per vestire la maglia del Milan e rinforzare la zona mediana della squadra di Pioli. Quello più accreditato degli ultimi giorni, Jean Onana del Bordeaux, in realtà sembra si stia raffreddando. Sul giocatore c'è una forte concorrenza dello Spezia mentre il club francese non si è mosso dalle sue richieste iniziali di 7 milioni, a fronte dei 5 messi sul piatto da Maldini e Massara. L'alternativa è Aster Vranckx, belga classe 2002 del Wolfsburg che la società tedesca avrebbe messo anche sul mercato. In questo caso vengono mantenuti vivi i rapporti con gli intermediari del giocatore, con un occhio all'Atalanta che pare interessata. Infine il nome nuovo è quello di Joao Gomes, centrocampista classe 2001 del Flamengo che ha giocato ben 45 partite nella scorsa stagione. C'è da capire il costo di un'eventuale operazione e se questo è sostenibile. Il Milan deve affrettarsi e un aiuto può arrivare dalla cessione di Paquetà da parte del Lione: i rossoneri godono di una percentuale sulla futura rivendita e il brasiliano sarebbe vicino al trasferimento in Premier, al West Ham.

Qui difesa

Discorsi apertissimi anche per quanto riguarda la difesa. Si è allontanato (nuovamente) dai papabili arrivi il nome di Japhet Tanganga del Tottenham con cui proprio non si riesce a scendere a patti in questo frangente e che spinge per l'obbligo di riscatto. Il Milan dunque monitora altri due profili da vicino. Al momento in vantaggio ci sarebbe Trevoh Chalobah del Chelsea per cui sarebbe stata superata la concorrenza dell'Inter: i Campioni d'Italia sono disposti al prestito con diritto di riscatto mentre i nerazzurri non vanno oltre quello secco. L'arrivo di Chalobah può essere sbloccato dall'acquisto da parte del Chelsea di Wesley Fofana che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Il piano B rimane Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04 che era stato cercato anche in passato dal Milan.