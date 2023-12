Tuttosport - Una vittoria amara: il Milan saluta Champions e Mondiale per Club

vedi letture

La vittoria di ieri sera del Milan purtroppo non basta per raggiungere gli ottavi di Champions League: i rossoneri hanno infatti fatto il loro dovere e hanno sconfitto 2-1 in trasferta il Newcastle, ma a passare il turno è il PGS a cui basta un pareggio contro il già qualificato Borussia Dortmund. Il Diavolo retrocede così in Europa League e deve anche dire addio ai sogni di qualificarsi al Mondiale per Club del 2025.

NIENTE MONDIALE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che l’uscita prematura dalla Champions ha tolto di fatto il Milan dalla corsa al torneo che si svolgerà negli USA nel 2025 (a rappresentare l'Italia ci sarà sicuramente l'Inter e una tra Juventus e Napoli). Un vero peccato perchè sarebbe stato un bel traguardo per il gruppo rossonero che ha parecchi rimpianti per l'eliminazione da questa Champions League, soprattutto per le prime due partite del girone contro Newcastle e Borussia Dortmund.

QUANTI RIMPIANTI - Sono arrivati due 0-0, ma a livello di gioco e di occasioni create il Milan meritava certamente di fare più di due punti. Lo stesso Stefano Pioli, nel post-partita di ieri, ha spiegato che il rimpianto più grande è non aver vinto la gara di andata a San Siro contro il Newcastle: "Il rammarico rimane la prima partita col Newcastle, dovevamo vincerla e ci dispiace uscire così". Una vittoria in quei due match avrebbero dato i punti necessari al Milan per andare agli ottavi di Champions League.