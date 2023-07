Tuttosport - Uno slot per due: Chukwueze (ri)sorpassa Taremi: presto l'accelerazione definitiva

Due giocatori, uno slot. Può sembrare la trama di un film, invece è la situazione di mercato che il Milan deve gestire per rinforzare il proprio attacco. Da una parte l'esterno nigeriano, classe 1999, del Villarreal Samuel Chukwueze; dall'altra l'attaccante iraniano neo 31enne del Porto Mehdi Taremi. In mezzo un solo slot per un calciatore extracomunitario disponibile in casa rossonera: entrambi non possono arrivare, va fatta una scelta.

Nelle ultime ora c'è stato un nuovo capovolgimento di fronte e, come scrive Tuttosport questa mattina e come riportato anche da MilanNews.it (QUI), il Milan starebbe mollando la pista Taremi per puntare Chukwueze con tutti i suoi sforzi. Si tratterebbe di un contro-sorpasso del calciatore africano che già dall'inizio di questa sessione di calciomercato (se non prima) era stato indicato come uno dei nomi principali per rinforzare l'attacco rossonero. Negli ultimi giorni le richieste elevate del Villarreal e l'interesse crescente per il centravanti iraniano avevano portato Taremi in una situazione di vantaggio ma ora la situazione si è capovolta. Il Milan non ha gradito l'atteggiamento equivoco del Porto che nei diversi colloqui con i rossoneri ha tergiversato molto, facendo tornare la dirigenza di via Aldo Rossi sui propri passi, dunque su Chukwueze. Solo uno dei due può essere portato alla corte di Pioli perché solo un posto per un giocatore extracomunitario è disponibile.

Nonostante Taremi fosse passato in vantaggio il club rossonero non ha mai smesso di mantenere i contatti con il Villarreal, anche perché nel frattempo era cresciuto l'interesse per Arnaut Danjuma (che, però, finirà all'Everton). Nei prossimi giorni ci si aspetta che Furlani e Moncada, con tutto il team mercato, possano sferrare l'accelerata decisiva facendo anche leva sul fatto che il muro del club spagnolo, che chiedeva 35 milioni sull'unghia, inizia a mostrare le sue prime crepe. Già, anche perché Chukwueze scade nel 2024 e il Villarreal non può tirare troppo la corda se non vuole perdere uno dei suoi talenti a parametro zero la prossima estate. Dunque si affonderà il colpo sul nigeriano e, molto probabilmente. si tornerà a puntare su un profilo comunitario per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Non sono pochi i nomi che sono stati proposti alla dirigenza rossonera che, dal canto suo, non vuole correre e ha la volontà di fare una scelta oculata per un ruolo molto importante: Giroud non potrà più sostenere 59 gare ufficiali come nell'ultima stagione.