Tuttosport - Verso Verona-Milan: oggi test decisivo per Maignan e Calabria. In caso di forfait, pronti Sportiello e Florenzi

Nella giornata di ieri, Mike Maignan si è sottoposto ad alcuni accertamenti dopo l'infortunio al ginocchio di giovedì che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo di Slavia Praga-Milan. Per fortuna, a Milanello hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo: gli esami hanno infatti escluso un interessamento dei legamenti del ginocchio destro e hanno evidenziato solo una contusione.

TEST DECISIVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il portiere francese ha iniziato subito le cure necessarie e oggi si capirà se questo trattamento basterà per permettergli di scendere in campo domani pomeriggio in casa del Verona. Se il test non dovesse andare bene o comunque il giocatore non dovesse sentirsi pronto per giocare, allora al Bentegodi sarà Marco Sportiello a difendere i pali della porta del Milan.

ANCHE CALABRIA IN DUBBIO - Stesso discorso anche per Davide Calabria, uscito all'intervallo a Praga dopo una dura entrata sulla caviglia destra da parte di Holes, espulso poi dall'arbitro. Come per Maignan, oggi il capitano rossonero farà un test per capire se ha smaltito o meno il colpo: in caso di esito positivo, il terzino milanista farà la rifinitura e domani sarà regolamente a disposizione, altrimenti spazio ad Alessandro Florenzi che ha saltato la trasferta in terra ceca per squalifica.