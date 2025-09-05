ufficiale

Bennacer in prestito con diritto alla Dinamo Zagabria

UFFICIALE: Bennacer in prestito con diritto alla Dinamo ZagabriaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:43Primo Piano
di Pietro Mazzara

Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, è ufficiale. Il club croato, nella notte, ha emanato il seguente comunicato ufficiale che certifica la chiusura della trattativa con il Milan per il centrocampista algerino che non aveva accettato la proposta dei turchi del Trabzonspor

Bennacer alla Dinamo Zagabria: il comunicato dei croati

Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!

Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto