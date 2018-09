Un colpo possibile solo con la Champions

Un nome che piace ai tifosi e che andrebbe a completare un reparto offensivo che, pian piano, si sta plasmando. Federico Chiesa entra in orbita Milan, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, e la notizia ha fatto scaldare il popolo social a tinte milaniste. È prematuro parlare di trattativa – che non c’è – ma è certificato il gradimento dei rossoneri per l’esterno viola e va registrato l’apprezzamento di Federico alla destinazione Milan. Ma siamo alle primissime schermaglie, con la solita Juventus che si è già portata avanti nel discorso anche grazie all’operazione Pjaca fatta in estate proprio con la Fiorentina. C’è anche l’Inter sul ragazzo, ma il Milan non è più nell’ombra.

OBIETTIVO CHAMPIONS - In attesa delle sanzioni Uefa, che potrebbero limitare le prossime sessioni di mercato, è evidente che per ingaggiare la corsa a Federico Chiesa sia fondamentale l’accesso alla prossima edizione della Champions League. La viola, in estate, ha fissato a 70 milioni di euro la valutazione del suo cartellino. Una valutazione molto alta, ma legittima, quella del cartellino di Chiesa ed è per questo motivo che gli introiti che verrebbero garantiti dalla partecipazione alla’UCL 2019-2020 potrebbero mettere il Milan in condizioni migliori per affrontare, eventualmente, l’operazione. Elliott, senza le limitazioni del FPF, potrebbe permettersi tranquillamente l'esborso, ma volendo star dentro i parametri del Fair Play, dovrà far quadrare i conti.

JOLLY - Chiesa potrebbe rappresentare quella variabile impazzita che, ad ora, a Milanello ancora non c’è. Con lui, oltre al 4-3-3, il Milan potrebbe passare effettivamente al 4-2-3-1, ma potrebbe anche andare ad affiancare la prima punta in un attacco a due. Già anni fa, quando Federico giocava nella Primavera della Fiorentina, alcuni osservatori milanisti rimasero impressionati dalle sue doti, ma già allora la viola fece muro ad ogni tipologia di richiesta di informazioni.