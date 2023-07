Un posto tra i titolari, Thiaw si candida: atteso il salto di qualità. E magari nell'area avversaria...

Nella notte italiana giovedì e venerdì il Milan è sceso in campo a Los Angeles per la seconda amichevole americana, un derby tutto italiano contro la Juventus. La partita è stata vinta ai rigori dai bianconeri dopo il 2-2 dei tempi regolamentari ma non è tanto il risultato che conta quanto le prime indicazioni che Stefano Pioli e il suo staff possono raccogliere da queste prime uscite stagionali. Una di queste, anche se è ancora presto per sentenziare, è che Malick Thiaw è pronto per la titolarità nel Milan.

DIESEL - Thiaw è sbarcato a Milano, quasi a sorpresa, il giorno dopo la prima giornata dell'ultimo campionato. Il difensore centrale tedesco, classe 2001, è arrivato in punta di piedi dopo essere cresciuto tra le fila dello Schalke 04 e aver giocato principalmente (ma non solo) nella serie B tedesca. Complice la solidità nelle gerarchie di Tomori, Kalulu e Kjaer i suoi primi mesi sono stati di ambientamento come lui stesso e Pioli hanno dichiarato anche in seguito. Fino al Mondiale, infatti, Thiaw è sceso in campo appena 4 volte, giocando da titolare in una sola occasione. È stato a fine gennaio, al termine di un mese da incubo per il Milan e con Pioli deciso a passare alla difesa a tre, che Malick ha iniziato a scalare le gerarchie. Ha chiuso l'anno da titolare aggiungendo al suo carniere altre 20 partite e adattandosi anche alla linea a quattro. La ciliegina sulla torta, a livello individuale, la convocazione nella nazionale maggiore tedesca.

SALTO DI QUALITA' - Viste le ottime premesse e visto quanto mostrato contro la Juventus (un gol e un assist), è lecito aspettarsi che per Thiaw quella che sta per iniziare possa essere la stagione del definitivo salto di qualità. Conosce il campionato italiano, si è ambientato a San Siro e con la squadra, ha avuto l'opportunità di giocare ad alti livelli in Champions League. E lo ha fatto dando sempre l'impressione di poter migliorare ancora e di essere anche molto determinato a farlo. Pioli lo ha inserito tra i titolarissimi giovedì (anche se mancava Kalulu) e per avere nuove indicazioni sul suo ruolo si aspetteranno le amichevoli con Barcellona e Monza. Quello che è sicuro è che il Milan, dietro, ha bisogno di stabilità, elemento che non sempre è stato presente nella retroguardia rossonera l'anno passato. Titolare o non titolare, ci sarà in ogni caso bisogno di Thiaw e di tutti gli altri componenti della rosa se il Milan vorrà competere fino in fondo in tre competizioni differenti. E poi una piccola nota a piè di pagina: chissà, se i rossoneri riusciranno a essere più pericolosi anche nei calci piazzati in attacco, Thiaw potrebbe diventare anche un'insospettabile arma offensiva, proprio come contro la Juventus.