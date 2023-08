Uno in vendita, l'altro no: Pioli fin troppo chiaro su due nomi caldi del mercato del Milan

vedi letture

Nell'amichevole giocata ieri all'U-Power Stadium tra il Monza e il Milan, valida per la prima edizione del trofeo 'Silvio Berlusconi', sono saltate agli onori della cronaca anche alcune notizie di mercato derivanti da scelte legate al campo: Rade Krunic, cercato dal Fenerbahce, titolare fisso in mediana con fascia di capitano al braccio dopo l'uscita di Theo, e Charles De Ketelaere, vicino all'Atalanta, neanche convocato.

Negli ultimi giorni si è spesso vociferato di un Krunic che starebbe spingendo per la destinazione turca, condizionato dall'ingaggio elevato che gli offrirebbe il Fenerbahce; il Milan, dal canto suo, non cede facilmente la mano: servono almeno 12 milioni di euro per lasciar partire il bosniaco. E il motivo è presto detto: Pioli vuole tenersi Krunic. Il tecnico rossonero è stato piuttosto chiaro in conferenza su questo punto: "Il centrocampo così com’è mi piace, e così per me sarebbe al completo. Voci su Krunic? Secondo voi faccio giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un'altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano ma gli atteggiamenti e Rade su questo non ha mai sbagliato".Chi, invece, è abbondantemente in uscita è Charles De Ketelaere. Da giorni il Milan ha raggiunto un accordo con l'Atalanta sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, diritto di riscatto fissato a 23 milioni, più 4 di bonus più il 10% dell'eventuale futura rivendita. Manca, dunque, solo l'accordo tra il club bergamasco e il belga che, però, stenta ad arrivare. Nella giornata di ieri, infatti, l'entourage del rossonero ha chiesto troppo alla dirigenza bergamasca, costringendo le parti a riaggiornarsi nelle prossime ore. Comunque, la situazione De Ketelaere, almeno dal punto di vista del Milan, resta chiara: “Non c’era stasera - ha spiegato Pioli - perché ci sono situazioni di mercato, ci si aspettava molto da lui, non è riuscito a dare tutto quello che può. Si tratta di capire la situazione migliore per noi e per lui”.