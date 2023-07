VIDEO MN - Pulisic subito chiaro: "Sono qui per vincere dei titoli"

Fonte: da Malpensa, Antonello Gioia e Antonio Vitiello

MilanNews.it

Christian Pulisic ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossonero prima di lasciare il Terminal 1 di Milano Malpensa a bordo dell’auto del Milan che lo ha atteso dopo lo sbarco. L'esterno americano ha dichiarato: "Il Milan è club storico e leggendario. Proverò a vincere dei titoli qui. Grazie a tutti per il sopporto. Sono veramente felice”.

Nel video che potete trovare sul nostro account Instagram, le prime immagini del nuovo acquisto milanista che adesso si recherà in hotel per una breve sosta per poi recarsi presso la clinica “La Madonnina” dove sosterrà l’iter completo delle visite mediche.

Poi l’idoneità sportiva e successivamente il trasferimento a Casa Milan per la firma sul contratto e il primo incontro con i tifosi allo store. Difficile una sua presenza all’evento BMW di questa sera in centro a Milano mentre domani mattina, se tutto andrà secondo i piani, sarà presente a Milanello per i primi allenamenti (prevista doppia seduta) agli ordini di Pioli.