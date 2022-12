Yacine Adli, un gol per il morale e per ritrovare fiducia. Il suo futuro però è ancora da scoprire

MilanNews.it

Un gol contro la Lumezzane non può dire molto, ma per Yacine Adli è stato certamente una bella iniezione di fiducia dopo una prima parte di stagione in cui ha trovato poco spazio e quelle volte in cui Stefano Pioli gli ha dato fiducia lui purtroppo non ha convinto. Eppure le amichevoli estive avevano dato segnali promettenti, con alcune prestazioni che avevano fatto ben sperare. Purtroppo però poi le cose sono andate diversamente e nelle prime 15 giornate di campionato ha collezionato appena 114'.

CONTINUITÀ - Il gol di ieri contro la Lumezzane, arrivato al termine di una bellissima azione personale, avrà dato sicuramente un po' di morale e fiducia ad Adli che si immaginava sicuramente una prima parte di stagione completamente diversa. Una rete ad una squadra di Serie D non può però bastare per dare una svolta alla sua annata, ora deve cercare di trovare continuità nelle prossime amichevoli che diranno molto di più visto che il Milan dovrà affrontare avversari importanti come Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven.

FUTURO INCERTO - Nelle prossime settimane, si capirà anche qualcosa in più sul futuro di Adli che si trova davanti ad un bivio: restare a Milanello e provare a giocarsi le sue carte oppure andare in prestito a giocare con maggiore continuità? Le richieste non gli mancano sia dalla Serie A che dalla Francia, quindi è una decisione che toccherà esclusivamente al giovane trequartista francese. Se non dovesse riuscire a cambiare marcia nelle prossime amichevoli e a dimostrare a Pioli di poter essere utile al Diavolo, forse fare sei mesi in un'altra squadra dove accumulare minuti ed esperienza potrebbe essere la soluzione migliore per tutti, in primis per Yacine.