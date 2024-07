Yazici occasione rossonera? E' svincolato, il Milan riflette. E quella tripletta al Diavolo...

Il Milan è sempre molto attivo sul mercato e ha alcune priorità ben note, vale a dire un nuovo attaccante, un mediano difensivo da piazzare davanti alla difesa e un terzino destro. I dirigenti di via Aldo Rossi sono però attenti anche ad eventuali opportunità che si presentano. Un esempio è Yusuf Yazici, centrocampista offensivo del Lille che nell'ultima stagione ha collezionato in tutto 42 presenze e segnato 12 gol sotto la guida del neo tecnico milanista Paulo Fonseca.

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE? - Il turco potrebbe essere un'interessante occasione di mercato perchè è svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con la formazione francese. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Yazici è seguito con grande interesse anche dal Fenerbahçe, ma per il momento è ancora libero. I dirigenti di via Aldo Rossi stanno riflettendo insieme a Fonseca se cogliere o meno questa opportunità di mercato. Di sicuro, se dovesse arrivare la chiamata del Milan, il giocatore sarebbe molto felice di dirigersi a Milanello.

TRIPLETTA AL MILAN - I tifosi milanisti se lo ricordano bene perchè in carriera Yazici, che ha fatto parte della rosa della Turchia all'Europeo che si sta giocando in Germania (due presenze), ha segnato una tripletta al Milan: era il 5 novembre 2020 e a San Siro il Lille travolse il Diavolo 3-0 in un match valido per la fase a gironi di Europa League grazie a tre reti proprio del giocatore turco. Ora le strade del Diavolo e di Yazici potrebbe rincontrarsi, ma stavolta non da avversari.