A San Siro arriva l'Udinese, CorSera: "Allegri, prove di tridente per un Milan d’assalto"
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In vista della gara di questa sera a San Siro contro l'Udinese, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Allegri, prove di tridente per un Milan d’assalto". Dopo la sconfitta di Napoli, i rossoneri devono voltare subito pagina e per farlo Max Allegri sta pensando di mettere in campo una squadra più offensiva. Per tutta la settimana il tecnico livornese ha provato il 4-3-3, vedremo se stasera inizierà davvero con questo nuovo modulo.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
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