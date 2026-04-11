A San Siro arriva l'Udinese, CorSera: "Allegri, prove di tridente per un Milan d’assalto"

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In vista della gara di questa sera a San Siro contro l'Udinese, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Allegri, prove di tridente per un Milan d’assalto". Dopo la sconfitta di Napoli, i rossoneri devono voltare subito pagina e per farlo Max Allegri sta pensando di mettere in campo una squadra più offensiva. Per tutta la settimana il tecnico livornese ha provato il 4-3-3, vedremo se stasera inizierà davvero con questo nuovo modulo.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it