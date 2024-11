A San Siro uno 0-0 horror. Tuttosport in prima pagina: "Mai dire gol"

La posta in palio era alta, se non addirittura altissima, soprattutto per il Milan, che dopo il Napoli ha fallito per la seconda volta in stagione l'appuntamento con la vittoria in un big match di campionato. L'entusiasmo del derby è oramai svanito da un pezzo, e la partita contro la Juventus poteva rappresentare essere quella scossa che Paulo Fonseca e giocatori andavano ricercando da diverse settimane, ma il risultato finale, in tutti i sensi, è stato una delusione totale.

0-0 scialbo ma soprattutto noioso quello di San Siro, con entrambe le squadre che non hanno mai rischiato la giocata per cercare di fare male all'avversario. Tanto quanto un atteggiamento del genere si può giustificare se ad averlo è una Juventus incerottata, ma non il Milan che deve aggredire la partita e vincerla a tutti i costi per rimanere aggrappato alla corsa scudetto.

3 è lo score finale, non però dei punti che una delle due squadre si è portata a casa, ma dei tiri nello specchio della porta. Di Gregorio e Maignan sono alla fine stati spettatori non paganti, con Tuttosport che nel commentare la partita ha titolato questa mattina in prima pagina "Mai dire gol".