A tutta su Zirkzee, Tuttosport: "Sarà il primo botto per Fonseca"

Il Milan spinge forte per Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese è stato individuato da tempo dalla dirigenza rossonera come candidato principale alla maglia numero 9 lasciata vacante da Olivier Giroud. L'obiettivo non è solo portarsi un giocatore di talento in casa ma anche segnare l'inizio di un nuovo corso, quello con Paulo Fonseca in panchina che verrà annunciato entro venerdì, con Zirkzee come calciatore simbolo dell'intera rosa. Ed è per questo che stamattina Tuttosport titola così: "Avanti Milan. Sarà Zirkzee il primo botto per Fonseca".

Nell'occhiello si legge quanto detto prima: "Il club vuole varare un nuovo corso e fare dell'olandese l'uomo simbolo". Il sottotitolo suggerisce qualche dettaglio in più: "Nel braccio di ferro tra la società e Joorabchian sulle commissioni, decisiva la volontà del giocatore che si è promesso ai rossoneri". Il Milan giocherà molto su questa volontà del numero 9 per abbassare le richieste dell'agente. Il Milan si porterà in casa, con ogni probabilità, anche un altro attaccante che possa essere il vice Joshua: Broja è in pole ma sarebbe in risalita anche En-Nesyri del Siviglia.