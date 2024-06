Accordo di programma a San Donato, la Gazzetta: "C'è il sì della Regione"

Grandi novità in casa rossonera per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio che il club vorrebbe costruire nell'ex Area San Francesco sul suolo del comune di San Donato. Nella giornata di ieri si ritrovava la Giunta della Lombardia per votare l'accordo di programma, passaggio necessario all'interno dell'iter che porta alla costruzione di un nuovo impianto. Titola così la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Stadio a San Donato, c'è il sì della Regione. L'accordo di programma procede".

Il commento di Attilio Fontanta, presidente della Regione: "La Regione ha il ruolo di essere promotore dell'accordo di programma che va portato avanti nel rispetto di quelle che sono le regole ordinarie. Questo non incide sulle scelte che il Milan dovrà fare. Penso che ci sia concretezza da parte del Milan per andare avanti. La determinazione di portare avanti l'accordo di programma c'è. Credo però che il Milan ora dovrà valutare anche la proposta arrivata di Webuild sulla ristrutturazione di San Siro ma sono scelte che non riguardano la Regione che deve attenersi a quelli che sono i suoi obblighi di carattere amministrativo".