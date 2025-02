Adesso o mai più. Tuttosport: "Milan a Bologna. Serve una scossa da Champions"

L'ultimo treno per l'Europa il Milan l'ha preso ieri sera dalla stazione centrale di Milano con direzione Bologna. Il recupero della nona giornata di Serie A sarà uno spartiacque decisivo per la stagione del Diavolo, che non ha altro risultato al di fuori della vittoria per cercare di alimentare i propri sogni europei, che in caso contrario invece si infrangeranno rovinosamente.

La sfida di questa sera vale dunque come una sorta di ultima spiaggia per la formazione rossonera, come d'altronde scritto questa mattina anche da Tuttosport, che nel taglio basso della prima pagina di oggi ha titolato: "Milan a Bologna. Serve una scossa da Champions".