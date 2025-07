Dilemma Vlahovic, test per Pubill: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Ogni giorno il calciomercato propone nuove indiscrezioni e piste da seguire. Questa mattina il nome ricorrente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi è quello di Dusan Vlahovic, accostato con decisione al Milan ma non solo. A parlarne in maniera decisa e diffusa è la Gazzetta dello Sport che mette il collegamento attaccante serbo-mondo rossonero in primo piano, aggiungendoci anche l'interesse concreto per Pervis Estupinan.

La rosea titola così questa mattina: "Sorprese del Diavolo. Il Milan sceglie Estupinan e fa un patto con Vlahovic". Poi nel sottotitolo si legge: "Il terzino del Brighton per il dopo Theo. Milioni, bonus, premi per dare ad Allegri la punta della Juve". C'è anche il richiamo all'intervista all'ex rossonero Dejan Savicevic che si fa sponsor proprio dell'attaccante serbo.

Vlahovic è il tema anche dell'apertura di Tuttosport anche se il Milan non viene citato, piuttosto il giocatore viene inserito nel radar del Fenerbahce. Scrive il quotidiano: "Mourinho ci riprova: 'Dusan vieni da me'. Il colpo Osimhen al Galatasaray spinge il Fenerbahce a casa Juve". Nel sottotitolo: "L'agente non chiude più alla Turchia però il giocatore vuole un ingaggio a doppia cifra e altre garanzie".

Infine c'è il Corriere dello Sport che illustra la situazione Marc Pubill che ieri, come raccontato da MilanNews.it in anteprima, ha vissuto un capitolo importante: "Milan: misssione Pubill. Blitz in Spagna: riscontri ok sul ginocchio, assalto al terzino dell'Almeria"