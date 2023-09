Adli confermato in mezzo al campo, il CorSport: "La sua rinascita un'arma in più"

Dopo la buona prova in mezzo al campo contro il Cagliari, si alza l'asticella per Yacine Adli che oggi alle 18 dovrebbe essere confermato come titolare nell'undici di Stefano Pioli contro la Lazio. Il Corriere dello Sport ha commentato così l'indiscrezione di formazione: "La rinascita di Adli un'arma in più".

Una nuova vita per il centrocampista franco-algerino che pur di rimanere in rossonero ha accettato di cambiare ruolo e ora è chiamato a ripagare la fiducia di società e allenatore con continuità. Sarà già un primo test importante, in un big match, per il numero 7 rossonero: i ritmi si alzeranno e così il tono agonistico degli avversari.