Albertini: "Il Milan ha una consapevolezza e una maturità che prima non vedevo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto a “La Gazzetta dello Sport”, parlando anche delle qualità che i rossoneri possono vantare rispetto alle altre pretendenti al titolo: “Una consapevolezza, una maturità, che prima non vedevo. Guardate il modo in cui hanno risposto a situazioni delicate come gli errori arbitrali con Spezia e Udinese. Una squadra non pronta, magari, si lascia travolgere dall’umore dei tifosi, Pioli e i suoi invece no: hanno rialzato la testa e sono ripartiti. Sono stati bravissimi a gestire l’ambiente. Vogliamo fare più punti dell’anno scorso e poi vedremo dove saremo”.