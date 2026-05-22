Allegri al sicuro con la Champions, il Giornale: "Ma il Napoli resta alla porta"

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Il futuro di Allegri è tutto da scrivere e dipende dal Cagliari: con la Champions la permanenza è probabile, senza si aprono altri scenari

La vittoria contro il Genoa dello scorso fine settimana ha ridato respiro e forse anche delle certezze che sembravano perse al Milan. E soprattutto ad Allegri che ha scaricato via la tensione al fischio finale come mai aveva fatto in questa stagione, nemmeno dopo le vittorie più pesanti ottenute prevalentemente nel corso del girone di andata. Il tecnico livornese sapeva e sa di giocarsi il futuro in questo rettilineo finale della stagione e per questo ha tenuto tutti sull'attenti anche in vista di domenica sera quando a San Siro arriva il Cagliari e si cercherà di conquistare la Champions League.

Il futuro di Massimiliano Allegri è legato alla Champions League. Questa mattina lo ricorda anche il collega Franco Ordine sulle colonne de Il Giornale. Il titolo recita così: "Allegri cerca la Champions dopo gli elogi di Cardinale. Ma il Napoli resta alla porta". Il tecnico rossonero è finito nel mirino di De Laurentiis e avrebbe avuto anche dei contatti con il ds partenopeo Giovanni Manna. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Solo con la qualificazione in Champions si potrà parlare di mercato e club. Corteggiamento di Adl"