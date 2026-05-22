Il futuro di Allegri sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani

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Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola parlano diffusamente del Milan e del futuro di Max Allegri

Mancano solo 90 minuti al termine della stagione e il futuro del Milan deve essere ancora deciso. I rossoneri sfidano il Cagliari domenica sera alle 20.45 a San Siro: con una vittoria il Diavolo sarà in Champions League, senza dover guardare ai risultati sugli altri campi coinvolti della corsa per l'Europa che conta. Il raggiungimento dell'obiettivo alza di molto le probabilità di una permanenza di Massimiliano Allegri, il cui futuro appare comunque incerto e di cui oggi si parla nelle prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola.

La Gazzetta dello Sport ne parla in relazione alla decisione di Gerry Cardinale di voler incidere maggiormente sul club. La rosea titola: "Svolta Milan. Arriva Cardinale, prende Goretzka e blinda Allegri". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il proprietario sarà a San Siro e poi il Diavolo volterà pagina". Anche il Corriere dello Sport parla del futuro di Allegri ma legato a quello di Luka Modric che si è legato moltissimo al tecnico di Livorno. Il titolo recita così: "Modric nello staff di Max, con Allegri anche in futuro". E poi ancora: "Il piano di Luka: il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico". Nel sottotitolo poi si legge: "Se l'allenatore restasse al Milan potrebbe rinnovare fino al 2027. Altrimenti si troverebbe un'altra squadra per chiudere, prima di diventare il suo assistente".

Su Tuttosport si parla di Milan in ottica calciomercato, con un nome che potrebbe tornare di moda per l'attacco. In taglio basso viene scritto: "Scamacca accende il duello Milan-Roma. Il centravanti può lasciare la Dea". Infine il QS ritorna sul futuro di Allegri e in primo piano nella sua apertura titola: "Futuro Milan, le leggi di Max: Allegri resta ma chiede più spazio e il ritorno di Galliani"