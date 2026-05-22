La Gazzetta scrive: "Cardinale blinda Allegri. A breve la firma di Goretzka"

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Gerry Cardinale è ancora una volta protagonista nelle prime pagine della Gazzetta dello Sport, dopo aver rilasciato un'intervista la scorsa settimana in cui analizzava la stagione rossonera e l'operato di Massimiliano Allegri. Dopo essere stato vicino alla squadra al "Luigi Ferraris" domenica scorsa, arrivando da Londra in mattinata, il proprietario milanista si ripeterà questo weekend presenziando nell'ultima della stagione contro il Cagliari, partita determinante per assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

Da lunedì il manager americano comincerà i colloqui e le riflessioni con dirigenza e tecnico per impostare la prossima stagione. Oggi la rosea sottolinea come Allegri sia una priorità per Cardinale in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Il titolo recita così: "Milan, ci penso io. Ecco Cardinale: blida Allegri e rilancia il club". I ragionamenti del post stagione saranno incentrati sulla dirigenza e su come attaccare il mercato: "Il numero uno di RedBird domenica sarà a San Siro, poi parlerà con il tecnico e i manager. Furlani in uscita: può lasciare lui. A breve la firma di Goretzka"