Il CorSera conferma: "Furlani verso l'addio, con o senza Champions"

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Conferme sul probabile addio di Giorgio Furlani a fine stagione: Calvelli incaricato di scegliere il sostituto e disegnare il nuovo Milan

Giorgio Furlani verso l'addio dal Milan: questa è l'indiscrezione riportata ieri dalla redazione di MilanNews.it. Una notizia che viene confermata questa mattina anche dal Corriere della Sera, dai colleghi Monica Colombo e Carlos Passerini. Nelle pagine dedicate allo sport, si parla ampiamente del futuro dirigenziale milanista, con l'amministratore delegato attuale protagonista. Il titolo recita così: "Scossa Milan. Fra due giorni la partita col Cagliari decisiva per il futuro, ma scatta il casting dei dirigenti".

Nel sottotitolo si entra nel merito dei vari casi, cominciando proprio dal'ad: "Furlani verso l'addio con o senza Champions. Cardinale ridisegna l'organigramma: Tare rischia. Il ruolo chiave di Calvelli. Allegri aspetta garanzie". In questo scenario Massimo Calvelli, manager ex ad di ATP che è entrato nella squadra di RedBird, non ha interesse a ricoprire l'incarico che verrà lasciato libero da Furlani ma è stato incaricato di delineare la nuova squadra dirigenziale rossonera. Sono diversi i nomi valutati, italiani e stranieri: un primo candidato è Giovanni Carnevali, da tempo al Sassuolo, con cui c'è stato anche un incontro recente. Da non sottovalutare nemmeno la figura di Adriano Galliani.