Il QS titola sul Milan del futuro: "Galliani può tornare da Presidente"
Dopo la vittoria con il Genoa e dopo le dichiarazioni di stima di Gerry Cardinale nei suoi confronti, Massimiliano Allegri sembra sempre più vicino alla permanenza in rossonero la prossima stagione. Ovviamente la discriminante maggiore riguarda la qualificazione in Champions League: senza il raggiungimento dell'Europa che conta domenica sera, difficilmente il tecnico livornese potrà rimanere sulla panchina. Cresce però la fiducia e Allegri chiede e spera di avere più voce in capitolo.
In questo senso va letto il ritorno di fiamma della figura di Adriano Galliani. Allegri e l'ex amministratore delegato rossonero sono molto legati: già l'estate scorsa si era parlato di un possibile ritorno, questa volta potrebbe anche concretizzarsi. A parlare del futuro è il QS che questa mattina titola così: "Allegri-Milan, puzzle da completare. Galliani può tornare da Presidente". Nel sottotitolo viene quindi aggiunto: "Il tecnico saldo in sella. Ma in vista del mercato chiede garanzie. Furlani può dimettersi domenica".
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