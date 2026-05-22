Allegri traina Modric, il CorSport: "Rimane un anno se c'è Max"

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Il Corriere dello Sport racconta questa mattina come il futuro di Luka Modric sia legato a doppio filo a quello di Max Allegri

Luka Modric è tutt'altro che vicino ai titoli di coda. Il fuoriclasse croato, nonostante la frattura dello zigomo, ha fatto letteralmente di tutto per poter tornare a dare il suo contributo in campo con la maglia del Milan in questo finale di stagione. Il numero 14 rossonero sarà regolarmente in campo domenica sera a San Siro contro il Cagliari, questa volta da titolare, e cercherà i tre punti necessari per blindare il posto Champions League. Successivamente partirà alla volta del continente americano per giocare l'ultimo Mondiale della sua straordinaria carriera.

E poi? L'idea di Luka Modric è quella di proseguire ancora un anno, possibilmente al Milan. A stabilirlo sarà anche il futuro di Allegri: se Max rimane, le probabilità aumentano sensibilmente. Il Corriere dello Sport questa mattina racconta di come si è evoluto il rapporto tra i due nel corso dell'annata. Il titolo recita: "Modric e Allegri, il patto. Luka gioca, rimane un anno se c'è Max. Poi sarà nel suo staff". Anche nell'occhiello si ribadiscono questi concetti: "Recupero lampo, domenica in campo dal 1'. Il croato ha stregato il tecnico da quando è arrivato. Il legame tra i due è fortissimo". Addirittura, se non dovessero rimanere al Milan, o l'uno o l'altro oppure entrambi, Modric andrebbe a concludere la carriera in un'altra squadra per poi tornare nello staff di Max dalla stagione successiva.